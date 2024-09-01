Александр Моор: "Движение первых" дает возможность попробовать силы в реализации идей

| Фото: Александр Аксенов | Фото: Александр Аксенов

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание координационного совета по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" 25 сентября. В нем приняли участие представители муниципальных образований региона, участники первого состава детско-юношеского совета регионального отделения движения.

Открывая заседание, глава региона подчеркнул, что "Движение первых" дает возможность инициативным ребятам попробовать свои силы в реализации идей.

"Одна из наших ключевых задач заключается в том, чтобы Тюменская область оставалась местом силы и притяжения для молодых людей. Мы стараемся укрепить, модернизировать систему подготовки квалифицированных кадров, создаем возможности для самореализации молодых людей. Тема формирования кадрового потенциала, взаимодействия представителей бизнеса, работодателей, различных сообществ всегда находится в нашей региональной повестке. Она обсуждалась и на последних крупных событиях — Губернаторских чтениях и промышленно-энергетическом форуме TNF. Безусловно, будущее за креативными, инициативными, энергичными и знающими молодыми людьми", — произнес Александр Моор.

| Фото: Александр Аксенов | Фото: Александр Аксенов

Высокую оценку работе региональной команды дала заместитель председателя правления общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" Ксения Янова. Она поприветствовала членов координационного совета по видеосвязи и подчеркнула, что поддержка регионального "Движения первых" — на высоком уровне. Отдельно она поблагодарила за продвижение окружного этапа "Зарница 2.0". Региональное движение стало одним из лидеров в грантовом конкурсе в УФО: его активисты привлекли почти 26,5 миллионов рублей на реализацию своих инициатив. Дети из Тюменской области достойно представляют на федеральном уровне свой регион, акцентировала Ксения Янова.

В ходе встречи обсудили вопросы повестки. Первый касался созидательного труда, который выделен как одна из традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Он находит отражение в направлении "Труд, профессия и свое дело" "Движения первых". Главная цель — сформировать у детей и подростков ценность труда, помочь сделать профессиональный выбор, заметила председатель Совета регионального отделения "Движения первых" Тюменской области Наталья Ахлюстина. Направление также призвано познакомить молодежь с широким спектром востребованных профессий. Всероссийский флагманский проект "Первый в профессии" помогает ребятам узнать о разных специальностях, вдохновиться, подойти к выбору осознанно. Для ребят организуют экскурсии в ключевые промышленные производства и компании, медицинские организации, профильные вузы, организации СПО, социальные НКО.

Юные участники заседания рассказали о своих проектах по созданию кафе с бабл-ти в Тобольске и по выращиванию микрозелени, которые ранее они представляли на бизнес-форуме "Слет успешных предпринимателей".

Второй вопрос повестки относился к организации работы в муниципалитетах, на рассмотрение вынесли лучшие практики и подходы. В пример привели цикл событий для всей семьи, фестиваль детского творчества о любви к Родине, организованные в Сладковском районе, и "Счастливы вместе", "Семейный квартал" и другие инициативы, реализованные в Заводоуковском городском округе.

В завершение встречи подвели итоги работы первого состава детско-юношеского совета за учебный год. За активное участие в деятельности в нем благодарственными письмами губернатора Тюменской области наградили школьниц из Тюмени, Тюменского и Юргинского районов.

Инна Пахомова