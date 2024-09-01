Тюменские студенты научились от Артема Дорохова устранять дефекты электрокардиограммы

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

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Выявлять и устранять дефекты электрокардиограммы обучил студентов третьего курса Тюменского медицинского колледжа участник конкурса "Мастер года" Артём Дорохов. Финалист регионального этапа от Иркутской области провёл открытый урок по специальности "Лечебное дело".

Представитель медицинского колледжа Железнодорожного транспорта Иркутского университета путей сообщения посвятил медицине 20 лет жизни, 10 из них - преподавательской деятельности.

"Сегодня рассказывал и показывал, как регистрировать и анализировать электрокардиограмму, - поделился конкурсант. - Думаю, что я заинтересовал ребят. По крайней мере, те высказывания, которые они говорили после занятия, меня очень тронули. То есть студенты реально прониклись моей темой и готовы дальше совершенствоваться в этом направлении".

Как практикующий специалист Артём Дорохов использует прикладной подход и строит занятие на основе кейсов из реального медицинского опыта.

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

"Например, дефекты в записи ЭКГ иногда случаются, мы с ребятами сегодня пытались разобраться, почему так бывает, сымитировали этот дефект и попытались его устранить. Причина - технический сбой. Если его не заметить, это грозит тем, что кардиограмма запишется искаженно и, соответственно, специалист неправильно будет ее расшифровывать. А это ошибочный диагноз и лечение с вытекающими последствиями", - рассказал он.

Напомним, что второе испытание – "Открытый урок" - проходят участники финального этапа конкурса "Мастер года" на площадках колледжей и техникумов в Тюмени 30 сентября. Они проводят уроки для студентов, с которыми они ранее не работали.

Конкурсанты демонстрируют лучшие педагогические методики в обучении. Каждый открытый урок длится 45 минут, ещё 15 минут отведено для обсуждения урока со студентами и экспертами конкурсных комиссий.

Николай Ступников