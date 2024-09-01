  • 30 сентября 202430.09.2024понедельник
  • USD92,7126
    EUR103,4694
  • В Тюмени 20..22 С 5 м/с ветер юго-западный

Тюменские студенты научились от Артема Дорохова устранять дефекты электрокардиограммы

Общество, 17:01 30 сентября 2024

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Финалист "Мастера года" в Тюмени обучала студентов работе с семьями с детьми с аутизмом

Выявлять и устранять дефекты электрокардиограммы обучил студентов третьего курса Тюменского медицинского колледжа участник конкурса "Мастер года" Артём Дорохов. Финалист регионального этапа от Иркутской области провёл открытый урок по специальности "Лечебное дело".

Представитель медицинского колледжа Железнодорожного транспорта Иркутского университета путей сообщения посвятил медицине 20 лет жизни, 10 из них - преподавательской деятельности.

"Сегодня рассказывал и показывал, как регистрировать и анализировать электрокардиограмму, - поделился конкурсант. - Думаю, что я заинтересовал ребят. По крайней мере, те высказывания, которые они говорили после занятия, меня очень тронули. То есть студенты реально прониклись моей темой и готовы дальше совершенствоваться в этом направлении".

Как практикующий специалист Артём Дорохов использует прикладной подход и строит занятие на основе кейсов из реального медицинского опыта.

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

"Например, дефекты в записи ЭКГ иногда случаются, мы с ребятами сегодня пытались разобраться, почему так бывает, сымитировали этот дефект и попытались его устранить. Причина - технический сбой. Если его не заметить, это грозит тем, что кардиограмма запишется искаженно и, соответственно, специалист неправильно будет ее расшифровывать. А это ошибочный диагноз и лечение с вытекающими последствиями", - рассказал он.

Напомним, что второе испытание – "Открытый урок" - проходят участники финального этапа конкурса "Мастер года" на площадках колледжей и техникумов в Тюмени 30 сентября. Они проводят уроки для студентов, с которыми они ранее не работали.

Конкурсанты демонстрируют лучшие педагогические методики в обучении. Каждый открытый урок длится 45 минут, ещё 15 минут отведено для обсуждения урока со студентами и экспертами конкурсных комиссий.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Мастер года , открытый урок , электрокардиографы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:07 30.09.2024Преподаватель-ювелир из Костромской области познакомила тюменских студентов с техникой скань
18:02 30.09.2024Оформление сервисного робота придумали тюменские студенты на уроке педагога из Москвы
17:56 30.09.20241 октября - события дня
17:45 30.09.2024Передвижной маммограф примет пациенток в Армизонском районе