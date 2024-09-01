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Финалист "Мастера года" в Тюмени обучала студентов работе с семьями с детьми с аутизмом

Общество, 17:08 30 сентября 2024

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

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Преподаватель профессиональных дисциплин по специальности "Социальная работа" Валентина Петрова из Республики Марий Эл провела в рамках конкурса "Мастер года" урок "Сопровождение семей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра" для студентов Тюменского медицинского колледжа.

"Я довольна, - поделилась она. - С ребятами мы достигли всех намеченных результатов. Студенты вели себя активно, помогали и поддерживали. Обратная связь была налажена".

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

В ходе урока педагог использовала приёмы оказания помощи семьям, воспитывающим детей с расстройством аутистического спектра — это альтернативная коммуникация, составление режима дня и истории.

"Для ребят тема была актуальна как для будущих специалистов по социальной работе. Они сказали, что возьмут все приёмы взаимодействия с семьёй для того, чтобы наладить общение ребёнка с окружающим миром", - добавила Валентина Петрова.

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников

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# Мастер года , открытый урок

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