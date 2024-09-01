С помощью VR-очков финалист "Мастера года" обучал тюменских студентов оказанию первой медицинской помощи

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия""

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Урок оказания первой медицинской помощи провёл в Тюмени с применением VR-очков и обучающих манекенов участник конкурса "Мастер года" Светослав Масанин, представитель Московской области. В частности, преподаватель сестринского дела рассказал о первичной хирургической обработке раны.

"Урок был познавательный, связанный с военной тематикой, студенты после VR-очков ушли в восторге, - поделился конкурсант. - Основной методический приём, который я использовал на уроке, это идеологическое общение. Это идеально объединяет студента и преподавателя. У нас получается коммуникация между друг другом".

Третьекурсники медколледжа сами оказывали первую медицинскую помощь, накладывали повязки и жгуты, делали закрутки, повязку на голову, обрабатывали ранение грудной клетки.

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия""

"Они даже сами были ранеными, себе накладывали жгуты, да и в виртуальной реальности побывали. Их подготовку я оцениваю на отлично", - добавил он.

Напомним, что второе испытание – "Открытый урок" - проходят участники финального этапа конкурса "Мастер года" на площадках пяти колледжей и техникумов в Тюмени 30 сентября. Они проводят уроки для студентов, с которыми они ранее не работали.

Конкурсанты демонстрируют лучшие педагогические методики в обучении. Каждый открытый урок длится 45 минут, и ещё 15 минут отведено для обсуждения урока со студентами и экспертами конкурсных комиссий.

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия""

Николай Ступников