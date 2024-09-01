На уроке преподавателя из Брянской области готовили корм для поросят-отъемышей

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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На открытом уроке преподавателя специальных дисциплин по сельскому хозяйству Брянского аграрного техникума им. Героя России Андрея Зайцева Оксаны Добродеи студенты приготовили корм для поросят-отъемышей в возрасте от трех до четырех месяцев.

Занятие прошло в рамках конкурса “Мастер года” в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса 30 сентября.

“Это урок о сельском хозяйстве и об одной из его отраслей – животноводстве. Символом занятия стал плюшевый поросенок Пумба. Я применяла разные технологии и методы - теоретические и практические. Проблемное обучение, беседа, работа по образцу и многое другое. Работая по образцу, мы изучали, из каких частей состоит свинья. Практическая часть состояла из того, что мы применяли на практике знания по кормлению”, – рассказала Оксана Добродей.

Также тюменские студенты изучили систему и способы содержания свиней, их кормления, половозрастные группы, направления продуктивности. Как отметила преподаватель, урок был очень насыщенным. Ей понравилось, как работали студенты, они не боялись высказывать мнения, принимали участие. По итогам занятия даже выявили обучающегося, которому присвоили звание “Лучший фермер группы”.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В преподавание Оксана Добродей пришла целенаправленно. Однажды она зашла в техникум, поздоровалась. Ее с порога спросили: “Вы к нам учиться?” Она ответила, что хотела бы преподавать и, как оказалось, на тот момент была свободная вакансия. 1 сентября 2024 года пошел десятый год работы.

В Тюменской области Оксана Добродей впервые. “Замечательные впечатления. Мне очень понравился ваш город. У вас очень теплая атмосфера, дружественные техникумы. Большое спасибо за подготовку и за студентов. Организаторы – молодцы. Все классно, весело, позитивно, бодро. Одни положительные эмоции”, – добавила она.

Инна Пахомова