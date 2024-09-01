Преподаватель из Томской области научил тюменских студентов вязать узлы трех видов

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Применение узлов в профессии и повседневной жизни показал на открытом уроке преподаватель спецдисциплин Алексей Нуруллин из Томского техникума транспорта и судоходства. Занятие прошло в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса 30 сентября в рамках финала IV Всероссийского конкурса "Мастер года".

На урок пришли студенты, изучающие водный транспорт. Преподаватель уверен, что полученные знания пригодятся им в профессии в дальнейшем и непосредственно в быту. Ребята изучили три основных узла.

"Первый – рыбацкий – для соединения двух веревок. Затем – узел-косичка, позволяющий удобно хранить веревку. Из десяти метров веревки получается коса в полтора метра, ее удобно переносить и хранить. Этот узел используют участники специальной военной операции. Они вяжут косичку, прицепляют её на карабин. Тем самым, у них всегда есть два-три метра веревки, чтобы наложить жгут себе или своему товарищу. Также студенты ознакомились с королевским узлом, с помощью которого можно спасти жизнь человеку", – поделился Алексей Нуруллин.

До того, как стать преподавателем, он восемь лет работал на флоте и понял, что может эффективно передавать свои знания будущим специалистам.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В конце урока студенты забрали индивидуальные боксы, в которых находились стикеры, верёвка, с которой они работали, и медальоны Томской области и Томского техникума транспорта и судоходства.

"Для чего я раздал небольшие подарочки? Хочу, чтобы они практиковались и научили своих близких вязать эти узлы. Также отдал им раздаточный материал", – добавил преподаватель.

Напомним, 30 сентября финалисты конкурса "Мастер года" провели открытые уроки в пяти колледжах и техникумах Тюмени. Десять сильнейших педагогов объявят 1 октября, абсолютного победителя – 2 октября.

Инна Пахомова