Конфликтные ситуации в гостинице разрешали студенты на открытом уроке астраханского преподавателя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Преподаватель Астраханского государственного политехнического колледжа по специальностям "Туризм", "Гостиничное дело", "Туризм и гостеприимство" Тамара Ларина учила тюменских студентов разрешать конфликтные ситуации в гостинице. Тема открытого урока, который прошел в рамках финала конкурса "Мастер года", — "Речевые стандарты при приеме регистрации и размещении гостей".

"Считаю, что урок удался, студенты были заинтересованы, мотивированны и дисциплинированы. Это очень помогло на учебном занятии. В будущем я хотела бы ввести искусственный интеллект в практические занятия. В нейросеть вносится конкретная конфликтная ситуация и она генерирует нам ответ. Это будет третья сторона. Потом с помощью мозгового штурма мы со студентами приходим к идеальному разрешению конфликта", - сказала Тамара Ларина.

Конкурс "Мастер года" для финалиста – это отличный способ не выгореть на работе, выйти из зоны комфорта, научиться чему-то новому и зарядиться энергией.

Также Тамара Ларина отметила, что осталась в восторге от гостеприимства Тюменской области. Она особенно оценила доброжелательность людей, готовых помочь. "Мне уже удалось посетить несколько экскурсий, и я восхищена красотой, историями, традициями города", - отметила конкурсант.

Напомним, что итоги IV Всероссийского конкурса "Мастер года-2024" подведут 2 октября.

Виктория Макарова