Оформление сервисного робота придумали тюменские студенты на уроке педагога из Москвы

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

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Разработкой графического оформления дизайн-проекта сервисного робота занялись студенты Тюменского техникума индустрии, питания, коммерции и сервиса на открытом уроке финалистки конкурса "Мастер года" из Москвы Марии Кривоносовой.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В профессии педагог почти 18 лет, она мастер производственного обучения Колледжа автоматизации и информационных технологий №20 по специальности "Дизайн-проектирование".

По словам Марии Кривоносовой, она предложила ребятам разработать дизайн, используя возможности искусственного интеллекта в нейросети и оформить созданные конструкции.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Отличившихся мастер поощряла мандаринками, как она пояснила, для создания прекрасного настроения и яркого эмоционального фона, чтобы учеба и работа были в удовольствие.

"Студенты в Тюмени большие молодцы, эмоциональные, живые, отличные ребята. Спасибо им за поддержку, интерес и вовлеченность", - поблагодарила финалистка.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Мария Кривоносова поделилась впечатлениями от поездки в Тобольск, отметила красоту старинного города, кремля и Красной площади. Выразила восхищение прекрасными ландшафтами и видами, открывающимися со смотровой площадки. Поделилась, что с нетерпением ждет обзорную экскурсию по Тюмени.

89 преподавателей и мастеров производственного обучения дадут уроки на пяти площадках тюменских колледжей и техникумов. Десять сильнейших педагогов объявят 1 октября, абсолютного победителя – 2 октября.

Напомним, IV Всероссийский конкурс "Мастер года-2024" проходит в Тюменской области при поддержке Министерства просвещения РФ, Института профессионального развития образования и правительства Тюменской области.

Инна Кондрашкина