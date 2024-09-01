Преподаватель-ювелир из Костромской области познакомила тюменских студентов с техникой скань

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Пазл из медного сплава, латуни и мельхиора изготовили тюменские студенты на открытом уроке финалиста конкурса "Мастер года", преподавателя Костромского машиностроительного техникума по специальности "Ювелир" Надежды Соколовой. Он состоялся в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса 30 сентября.

Тюменцы паяли в традиционной костромской технике - скань. Это ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой проволоки, гладкой или свитой в веревочки.

"Когда они спаяли пазлы и сложили их, то у нас получилась тематическая экспозиция, где изображена семья. Причем ребята заранее не знали, что будет в итоге и очень удивились. Выбрала я такой сюжет, потому что сейчас идет Год семьи. Так что сегодня мы как одна большая дружная семья выполнили такую красивую работу", - пояснила преподаватель.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Основное направление финалиста конкурса "Мастер года" - художник-ювелир. Она также является членом Союза художников России. Когда Надежда Соколова поняла, что накопила достаточно профессионального опыта, то решила стать педагогом, чтобы передать накопленные знания молодому поколению. На данный момент ее педагогический стаж составляет 10 лет.

Напомним, что открытые уроки проводят 89 преподавателей и мастеров производственного обучения на пяти площадках тюменских колледжей и техникумов. Десятку сильнейших объявят 1 октября, а абсолютного победителя - 2 октября.

IV Всероссийский конкурс "Мастер года-2024" проходит в Тюменской области при поддержке Министерства просвещения РФ, Института профессионального развития образования и регионального правительства.

Виктория Макарова