Молекулярную икру готовили тюменские студенты по рецепту повара-кондитера из Ивановской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молекулярную икру готовили тюменские студенты по рецепту повара-кондитера из Ивановской области. Открытый урок провела мастер производственного обучения Родниковского политехнического колледжа по специальности "Повар, кондитер" Марина Жаворонкова в рамках конкурса "Мастер года", который проходит в Тюмени до 2 октября.

Финалист предложила окунуться ребятам в историю России через призму поварского искусства. В начале занятия они посмотрели видеоролик из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", где гостей угощали заморской икрой.

"Я предложила ребятам приготовить немного другую икру - на основе молекулярной кухни. Используя метод сферификации, девочки выступали моими ассистентами. Приготовив ее, мы провели анализ, все ли удалось, оценили свою работу и каждый поставил себе оценку", - пояснила Марина Жаворонкова.

В конкурсе "Мастер года" преподаватель участвует впервые. Ранее она заявлялась только на чемпионаты профессионального мастерства в роли наставника обучающегося.

Виктория Макарова