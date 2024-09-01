Лучшие практики подготовки педагогов для системы СПО представили в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Подготовку педагогических кадров обсудили представители российских образовательных учреждений СПО в Тюмени. Модели и лучшие практики представили в рамках деловой программы конкурса "Мастер года" в Тюменском технопарке 30 сентября.

В рамках проекта "Профессионалитет" в 2024 году по программам повышения квалификации планируют обучить не менее 4 тыс. 600 педагогов. Об этом сообщила проректор Института развития профессионального образования Тамара Романова. Она отметила, что программа для педагогов рассчитана на 216 часов и реализуется по модульному принципу. Первый модуль был завершен в дистанционном формате, сейчас участники получают навыки работы на современном оборудовании на пятидневных очных стажировках. В третий модуль они будут стажироваться на базах лучших колледжей, мастерских и технопарков.

Об опыте подготовки педагогических кадров в колледже информатики и программирования Финансового университета при правительстве РФ рассказала директор учебного заведения Надежда Демкина. Она отметила, что почти все образовательные учреждения СПО испытывают острый дефицит преподавателей общепрофессионального и профессионального цикла. Это связано с тем, что специалисты реального сектора экономики, имеющие опыт практической деятельности, не заинтересованы переходом в сферу образования.

"Наш колледж не исключение, мы также сталкиваемся с нехваткой педагогических кадров из числа профильных специалистов. Уже несколько лет подряд мы решаем эту проблему своими усилиями, привлекаем на вакансии преподавателей общепрофессиональных модулей собственных выпускников. Начиная с первого курса мы выявляем студентов, которые в процессе освоения своей образовательной программы проявляются в учебной и научной деятельности. Они участвуют в профессиональных чемпионатах, конкурсах, форумах, конференциях и являются наставниками для обучающихся", — рассказала Надежда Демкина. Она отметила, что при колледже реализуется проект "Школа педагогического опыта", где в течение четырех лет выпускникам, которые начали преподавательскую карьеру, помогают совершенствовать свое педагогическое мастерство.

В университетском колледже Российского государственного профессионально-педагогического университета ФГОС 44.02.06 "Профессиональное обучение (по отраслям)" реализуется в течение девяти лет. Подготовка ведется по шести направлениям, к внедрению запланированы еще пять, рассказала директор колледжа Елена Кудрявцева. Среди готовящихся новых направлений: компьютерные системы и комплексы, оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств, эксплуатация беспилотных авиационных систем, неразрушающий контроль, а также монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

По словам Елены Кудрявцевой, именно в процессе обучения становится понятно, насколько студент склонен именно к педагогической деятельности.

"У нас очень мощная психолого-педагогическая служба, где мы ребят тестируем на их дальнейшую профессиональную направленность и определяем: кто-то сразу же готов только на производство, а кого-то заинтересовывает педагогическое образование. На первый курс ребята не все приходят сориентированными на мастера производственного обучения, они реагируют на название отрасли. В дальнейшем кто-то идет в систему образованию, и там мы с ребятами выстраиваем их индивидуальную карьеру", — поделилась Елена Кудрявцева.

Участников проектного обсуждения ознакомили с актуальной статистикой от Минпросвещения России. В образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, работают 200 тыс. 720 педагогических работников, 147 тыс. 212 преподавателей, 19 тыс. 780 мастеров производственного обучения. Из них в федеральной программе "Профессионалитет" участвуют 27 тыс. 749 педагогических работников, 21 тыс. 667 преподавателей и 2 тыс. 460 мастеров производственного обучения.

Подготовкой педагогических кадров СПО занимаются 488 образовательных организаций, количество обучающихся — 209 тыс. 137. Из них, по данным 2023 года, по специальности 44.02.06 "Профессиональное обучение (по отраслям)" обучаются 3 тыс. 799 человек.

Влада Нерадовская