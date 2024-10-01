  • 1 октября 20241.10.2024вторник
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер западный

Хозяева агрессивной овчарки заплатят 120 тысяч рублей

Происшествия, 15:54 01 октября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

120 тыс. рублей выплатят владельцы напавшей на женщину собаки в Ялуторовском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

Ялуторовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению 56-летней местной жительницы, пострадавшей от укуса собаки.

Установлено, что женщина шла по улице с. Старый Кавдык, навстречу ей шла семейная пара, выгуливавшая овчарку на поводке без намордника.

Собака вырвалась из ошейника и накинулась на женщину, укусив её за щёку и спину. По итогам проверки прокуратура предъявила в суд иск о взыскании с владельцев собаки компенсации морального вреда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# компенсация , нападение собаки , прокуратура , Ялуторовский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:54 01.10.2024Хозяева агрессивной овчарки заплатят 120 тысяч рублей
15:32 01.10.2024Иркутский наркосбытчик на восемь лет отправился в колонию строго режима
13:20 01.10.2024Водитель иномарки погиб в ночном ДТП под Тюменью
12:36 01.10.2024В селе Богандинское горел двухэтажный частный дом