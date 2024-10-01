Хозяева агрессивной овчарки заплатят 120 тысяч рублей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

120 тыс. рублей выплатят владельцы напавшей на женщину собаки в Ялуторовском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

Ялуторовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению 56-летней местной жительницы, пострадавшей от укуса собаки.

Установлено, что женщина шла по улице с. Старый Кавдык, навстречу ей шла семейная пара, выгуливавшая овчарку на поводке без намордника.

Собака вырвалась из ошейника и накинулась на женщину, укусив её за щёку и спину. По итогам проверки прокуратура предъявила в суд иск о взыскании с владельцев собаки компенсации морального вреда.