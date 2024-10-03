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В Тюмени студентов-медиков наградили за спасение жизни пенсионерки

Общество, 19:51 03 октября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Студентов третьего курса Института общественного здоровья и цифровой медицины Тюменского медицинского университета Никиту Козлова, Кристину Павлову и Юрия Муравьева наградили за оказание доврачебной помощи женщине без сознания. Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова вручила ребятам благодарственные письма и памятные подарки.

"Будь то студент медицинского вуза или обычный гражданин, владеющий навыками оказания доврачебной помощи, важно не бояться помочь и спасти жизнь. Ребята – большие молодцы! Очень важно поддержать их в этом деле", – сказала Наталья Логинова.

Напомним, 27 августа Никита Козлов и Кристина Павлова шли в гости к своему другу Юрию Муравьеву, как вдруг в подъезде увидели пожилую женщину без сознания. Ей нужна была срочная медицинская помощь. В ожидании скорой студенты мгновенно приняли решение реанимировать пенсионерку.

Бригада медиков была на месте через 13 минут, еще через 13 минут все завершилось успешной реанимацией: сердечная деятельность была восстановлена и пациентку экстренно доставили в больницу.

Юлия Божок

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# награда , ТГМУ

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