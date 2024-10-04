Жительница поселка Голышманово перевела мошенникам 825 тысяч рублей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

825 тысяч рублей перевела мошенникам 23-летняя жительница поселка Голышманово, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Девушка рассказала следователю, что ей позвонил неизвестный мужчина, который, представившись сотрудником сотовой компании, предложил продлить договор на обслуживание сим-карты в связи с его прекращением. Для этого заявительница продиктовала незнакомцу коды, пришедшие ей в смс-сообщениях, и разговор прекратился. Затем ей снова поступил звонок от якобы представителя госуслуг, который сообщил, что личный кабинет девушки взломан, в связи с чем ее счета под угрозой. Чтобы сохранить сбережения, звонившие связали девушку с "сотрудником" Центробанка, который посоветовал принять меры к спасению денег и перечислить их на "безопасный" счет. Доверившись незнакомцам, а также следуя их инструкциям, заявительница обналичила денежные средства и перевела их через банкомат на указанный мошенниками счет. В результате мошеннических действий девушка лишилась 825 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.