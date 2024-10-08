В Тюменской области стартуют региональные туры конкурса "Димитриевская суббота"

| Фото: Региональный центр "Аванпост" | Фото: Региональный центр "Аванпост"

Областные туры ХХХ Международного молодежного конкурса военно-патриотической песни "Димитриевская суббота" пройдут в Тюменской области с 14 по 21 октября. В 2924 году они пройдут в Заводоуковском городском округе, Тюмени, Викуловском и Тобольском районе, сообщает пресс-служба Регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

В Заводоуковском городском округе тур пройдет 14 октября на базе Дворца культуры. Заявки на участие можно подать до 10 октября на электронную почту popoffa31@mail.ru. В Тюмени участников отберут с 16 по 17 октября в Дворце творчества и спорта "Пионер". Заявки на участие принимают до 14 октября на электронную почту omp_tgmc@bk.ru.

В Викуловском районе тур пройдет 18 октября на базе Викуловского районного Дома культуры по адресу: ул. Кузнецова, 51. Подать заявку можно до 14 октября на электронную почту kulturavik@obl72.ru. В Тобольском районе тур пройдет 21 октября на базе Малозоркальцевского Дома культуры. Заявки принимают до 17 октября на электронную почту: metodisty.mau.trck@mail.ru.