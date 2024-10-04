На анимационные шоу и мастер-классы приглашают тюменцев в выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серия флешмобов и ярких мероприятий от организаторов выставки "Тюменская марка" ждет горожан 5 и 6 октября.

Так, 5 октября в ТЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1а) в 12 часов начнется программа с анимированного шоу от артистов "НЕОН Holiday". Через полчаса стартует развлекательная программа "Найди клад", а с 14 часов - творческая программа от вокальной студии BLEKBERRI. Также гости смогут сфотографироваться с живой статуей сказочника Петра Ершова от театра "Мимикрия".

В этот же день ТЦ "Солнечный" (ул. Пермякова, 50б) в 13 часов начнется анимированное шоу, в 14 часов - научное шоу профессора Открывашкина.

6 октября мероприятия пройдут в ТЦ Гудвин (Ул. М. Горького, 70). В 13 часов начнется анимированное шоу "Все танцуем", в 14 часов - викторина по "Тюменской Марке – 2024", а в 14 часов 30 минут - уникальное шоу от иллюзиониста Александра Яблочкова.

В ТЦ "Галерея Вояж" (ул. Герцена, 94) программа стартует в 12 часов с анимированного шоу, затем гостей ждут фокусы от иллюзиониста, викторина и творческая программа от вокальной группы "Чаровницы".

В 17 часов на Базаре Алебашево (ул. Тимофея Кармацкого, 20) запланирован мастер-класс для детей "Нарисуй логотип ТМ", затем - выступление баяниста-виртуоза Виктора Фаретти, сообщают организаторы.