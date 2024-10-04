Женщина погибла в аварии с участием двух автомобилей в Тюмени
Происшествия, 18:41 04 октября 2024
| Фото: ГИБДД по Тюменской области
Пожилая женщина погибла в аварии с участием двух автомобилей в Тюмени. Она ехала с мужем в Citroën, который при повороте налево не уступил дорогу Tank, двигавшемуся прямо, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.
Самого водителя Citroën с тяжелыми травмами доставили в больницу. 41-летний водитель автомобиля Tank получил травму руки.
Трагедия произошла на перекрёстке улиц Западносибирской и Стартовой. Во втором часу дня.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Видео ГИБДД по Тюменской области.