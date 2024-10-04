Женщина погибла в аварии с участием двух автомобилей в Тюмени

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Пожилая женщина погибла в аварии с участием двух автомобилей в Тюмени. Она ехала с мужем в Citroën, который при повороте налево не уступил дорогу Tank, двигавшемуся прямо, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Самого водителя Citroën с тяжелыми травмами доставили в больницу. 41-летний водитель автомобиля Tank получил травму руки.

Трагедия произошла на перекрёстке улиц Западносибирской и Стартовой. Во втором часу дня.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Видео ГИБДД по Тюменской области.