Восемь тюменцев стали победителями и призерами Международного строительного чемпионата

| Фото: АНО "Россия – страна возможностей" | Фото: АНО "Россия – страна возможностей"

Восемь жителей Тюменской области стали победителями и призерами IV Международного строительного чемпионата, который прошел в Екатеринбурге. Обладатели первого места получат по 300 тыс. рублей, второго – по 200 тыс. рублей и третьего – по 100 тыс. рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По итогам основной лиги в командной номинации "Инженер-геодезист" первые места заняли Даниил Олейник и Эльза Файзрахманова. В номинации "Проектирование технологической части" на втором месте оказался Дмитрий Худобородов. Никита Батурин стал первым в номинации "Проектирование электротехнической части". В номинации "ТИМ-специалист" победителем стала Наталья Мигулева.

По итогам студенческой лиги IV Международного строительного чемпионата Сергей Стружков занял второе место в номинации "Проектирование архитектурно-строительной части". В Школьной лиге на втором месте оказались Иван Зиноров и Таир Камитовв составе команды "Лёд тронулся". Они заняли второе место.

Отметим, по результатам соревнований были определены 78 победителей и 170 призеров в 43 номинациях.