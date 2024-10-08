Добровольцы Тюменской области обменяются опытом на форуме
Представители ресурсных, опорных, студенческих волонтерских сообществ Тюменской области и участники клуба #МыВместе приедут на форум, который пройдет на площадке областного санаторного оздоровительно-образовательного центра "Витязь" с 11 по 13 октября.
Добровольцы поделятся опытом, отработают организационно-методические навыки ведения волонтерской деятельности на местах, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".
На форуме выступят федеральные и региональные эксперты. Они расскажут об экосистеме социального развития добро.рф, о доступных мерах поддержки, программах "Обучение служением" и #МыВместе, обсудят новый национальный проект "Молодежь и дети", а также поделятся своим опытом и помогут с идеями для проектов.
Также состоятся мастер-классы и деловые игры.
Возрастное ограничение: 12+