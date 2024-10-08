  • 8 октября 20248.10.2024вторник
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер южный

Добровольцы Тюменской области обменяются опытом на форуме

Общество, 09:27 08 октября 2024

ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Представители ресурсных, опорных, студенческих волонтерских сообществ Тюменской области и участники клуба #МыВместе приедут на форум, который пройдет на площадке областного санаторного оздоровительно-образовательного центра "Витязь" с 11 по 13 октября.

Добровольцы поделятся опытом, отработают организационно-методические навыки ведения волонтерской деятельности на местах, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

На форуме выступят федеральные и региональные эксперты. Они расскажут об экосистеме социального развития добро.рф, о доступных мерах поддержки, программах "Обучение служением" и #МыВместе, обсудят новый национальный проект "Молодежь и дети", а также поделятся своим опытом и помогут с идеями для проектов.

Также состоятся мастер-классы и деловые игры.

Возрастное ограничение: 12+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# волонтеры , добровольцы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:45 08.10.2024Тюменских школьников приглашают на химический турнир
10:34 08.10.2024О решениях в системе транспорта на основе ИИ расскажут на "Инфотехе" в Тюмени
10:23 08.10.2024Технологии развития города обсудят на Градостроительном форуме в Тюмени
10:12 08.10.2024В Ишиме оживят бересту в новом проекте