Добровольцы Тюменской области обменяются опытом на форуме

| Фото: ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Представители ресурсных, опорных, студенческих волонтерских сообществ Тюменской области и участники клуба #МыВместе приедут на форум, который пройдет на площадке областного санаторного оздоровительно-образовательного центра "Витязь" с 11 по 13 октября.

Добровольцы поделятся опытом, отработают организационно-методические навыки ведения волонтерской деятельности на местах, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

На форуме выступят федеральные и региональные эксперты. Они расскажут об экосистеме социального развития добро.рф, о доступных мерах поддержки, программах "Обучение служением" и #МыВместе, обсудят новый национальный проект "Молодежь и дети", а также поделятся своим опытом и помогут с идеями для проектов.

Также состоятся мастер-классы и деловые игры.

Возрастное ограничение: 12+