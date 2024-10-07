Тело пропавшего в сентябре пожилого рыбака нашли в Ишимском районе
Происшествия, 12:58 07 октября 2024
| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
Тело пожилого рыбака, пропавшего 21 сентября, обнаружено в оз. Кислое в Ишимском районе, проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.
Признаков насильственной смерти осмотре тела не обнаружено. По предварительной версии, 21 сентября 72-летний житель с. Кислое ушёл на рыбалку и не вернулся.
В ходе поисковых мероприятий была обнаружена только лодка, но поиски продолжались. Тело рыбака обнаружено и извлечено из воды 5 октября.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.