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Тело пропавшего в сентябре пожилого рыбака нашли в Ишимском районе

Происшествия, 12:58 07 октября 2024

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тело пожилого рыбака, пропавшего 21 сентября, обнаружено в оз. Кислое в Ишимском районе, проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Признаков насильственной смерти осмотре тела не обнаружено. По предварительной версии, 21 сентября 72-летний житель с. Кислое ушёл на рыбалку и не вернулся.

В ходе поисковых мероприятий была обнаружена только лодка, но поиски продолжались. Тело рыбака обнаружено и извлечено из воды 5 октября.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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# проверка , следователи

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