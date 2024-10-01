Снегопад не повлиял на работу тюменского аэропорта Рощино
Общество, 17:54 10 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Снегопад не повлиял на работу тюменского аэропорта Рощино, сообщает информационный центр правительства региона.
На 17 часов 45 минут задержек рейсов на прилет и вылет по метеоусловиям нет.
Аэродромная служба поддерживает необходимый коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы с помощью спецтехники. Противообледенительную обработку самолетов проводит служба наземного обслуживания воздушных судов.
Следить за статусом рейса пассажиры могут с помощью онлайн-табло аэропорта на официальном сайте.
Видео пресс-службы аэропорта Рощино