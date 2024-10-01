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Снегопад не повлиял на работу тюменского аэропорта Рощино

Общество, 17:54 10 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снегопад не повлиял на работу тюменского аэропорта Рощино, сообщает информационный центр правительства региона.

На 17 часов 45 минут задержек рейсов на прилет и вылет по метеоусловиям нет.

Аэродромная служба поддерживает необходимый коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы с помощью спецтехники. Противообледенительную обработку самолетов проводит служба наземного обслуживания воздушных судов.

Следить за статусом рейса пассажиры могут с помощью онлайн-табло аэропорта на официальном сайте.

Видео пресс-службы аэропорта Рощино

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# аэропорт , снег

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