Тюменец Андрей Маркиянов стал лауреатом общенациональной литературной премии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поэт и писатель из Тюмени Андрей Маркиянов стал одним из лауреатов XXV Общенациональной литературной премии им. П. П. Бажова. Награждение прошло в Доме писателя в Екатеринбурге. Всего поступило 143 заявки на участие, жюри определило победителей в пяти номинациях, лауреатам вручили по 100 тыс. рублей.

"Предполагал, что шансы на победу есть, потому что вошел в короткий список в числе 30 претендентов. Но, конечно, когда узнал о лауреатстве, обрадовался. Ведь премия престижная, в литературных кругах ее называют "уральской нобелевкой", - рассказал в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия" победитель премии Андрей Маркиянов.

Он добавил, что его произведения выставили в двух номинациях: он вошел в число четырех претендентов на победу в поэзии и семи – в прозе. В итоге победил в номинации "Каменный цветок" (поэзия) со сборником стихов "Долг".

Приехать на награждение автор не смог по состоянию здоровья, его представлял председатель правления Тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз писателей России" Сергей Козлов.

По словам Андрея Маркиянова, в ноябре в журнале "Молодая гвардия" выйдет первая часть его повести "Вернуться к себе". В июле она была опубликована в народном журнале "Роман-газета" в виде рассказа.

Вот что об этом написал в своих соцетях Сергей Козлов: "Рассказ Андрея Маркиянова "Вернуться к себе" не только вошел в сборник лучших рассказов 2024 года по версии знаменитой "Роман-Газеты", но и озаглавил весь номер. Поздравляем нашего автора и замечательного русского поэта".

Андрей Маркиянов рассказал, что сейчас работает над окончанием повести.

Напомним, автор родился в Тюмени 30 июня 1959 года. Член Союза писателей России. Стихи начал писать в 12 лет. Прозу – во время прохождения военной службы.

| Фото: предоставлено Андреем Маркияновым | Фото: предоставлено Андреем Маркияновым

Инна Кондрашкина