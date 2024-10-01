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Тюменских экспортеров предупредили о запрете ввоза яблок в Казахстан до конца года

Экономика, 18:16 15 октября 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Экспорт яблок в Казахстан продлится до конца декабря. Мораторий касается поставок автомобильным транспортом из третьих стран.

Исключение составляют экспортеры из стран – членов Евразийского экономического союза, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре со ссылкой на Минсельхоз соседнего государства. Кроме того, исключение сделали для международного транзита яблок через территорию Республики Казахстан.

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# Россельхознадзор , экспорт , яблоки

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