Тюменских экспортеров предупредили о запрете ввоза яблок в Казахстан до конца года

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Экспорт яблок в Казахстан продлится до конца декабря. Мораторий касается поставок автомобильным транспортом из третьих стран.

Исключение составляют экспортеры из стран – членов Евразийского экономического союза, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре со ссылкой на Минсельхоз соседнего государства. Кроме того, исключение сделали для международного транзита яблок через территорию Республики Казахстан.