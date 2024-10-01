В России ужесточили законодательство о браках с мигрантами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Законодательство, которое регулирует вопросы заключения браков с мигрантами, ужесточили в России. Принятый документ направлен на противодействие фиктивным регистрациям отношений, отцовства и материнства мигрантов, сообщил председатель государственной думы России Вячеслав Володин в своем в Telegram-канале.

"Теперь получить разрешение на временное проживание в нашей стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через три года с момента вступления в брак либо усыновления", - подчеркнул спикер федерального заксобрания.

Если брак, который стал основанием для получения разрешения на временное проживание, суд признает недействительным или будет расторгнут, то выданное ранее иностранцу разрешение аннулируют.

Аналогичную меру примут и в случае, если решением суда мигранта лишат родительских прав или ограничат в них, либо отменят усыновление.

"Работа над совершенствованием миграционной политики продолжается. На рассмотрении ещё шесть законопроектов, которые обсуждали с вами ранее", - уточнил Вячеслав Володин.