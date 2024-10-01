Жители Тюменской области могут получить первые паспорта из рук выдающихся деятелей
Общество, 21:04 16 октября 2024
| Фото: региональное отделение "Движения первых"
Юные жители Тюменской области могут получить первые паспорта из рук выдающихся деятелей науки, культуры и спорта. Заявки от ребят принимает координатор проекта "Мы — граждане России" – "Движение первых", сообщает информационный центр правительства региона.
Торжественные мероприятия проходят каждый месяц во всех муниципалитетах Тюменской области.
Для участия подростку, достигшему 14 лет, необходимо зарегистрироваться на сайте; подать заявку; ожидать сообщения с подробностями от представителей выбранного регионального филиала.
| Фото: региональное отделение "Движения первых"
В проекте "Мы — граждане России" принимают участие Герои России, выдающиеся деятели искусства, спорта и других сфер.