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Жители Тюменской области могут получить первые паспорта из рук выдающихся деятелей

Общество, 21:04 16 октября 2024

региональное отделение "Движения первых" | Фото: региональное отделение "Движения первых"

Юные жители Тюменской области могут получить первые паспорта из рук выдающихся деятелей науки, культуры и спорта. Заявки от ребят принимает координатор проекта "Мы — граждане России" – "Движение первых", сообщает информационный центр правительства региона.

Торжественные мероприятия проходят каждый месяц во всех муниципалитетах Тюменской области.

Для участия подростку, достигшему 14 лет, необходимо зарегистрироваться на сайте; подать заявку; ожидать сообщения с подробностями от представителей выбранного регионального филиала.

региональное отделение "Движения первых" | Фото: региональное отделение "Движения первых"

В проекте "Мы — граждане России" принимают участие Герои России, выдающиеся деятели искусства, спорта и других сфер.

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# Движение первых , подростки

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