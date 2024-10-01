Жители Тюменской области могут получить первые паспорта из рук выдающихся деятелей

| Фото: региональное отделение "Движения первых" | Фото: региональное отделение "Движения первых"

Юные жители Тюменской области могут получить первые паспорта из рук выдающихся деятелей науки, культуры и спорта. Заявки от ребят принимает координатор проекта "Мы — граждане России" – "Движение первых", сообщает информационный центр правительства региона.

Торжественные мероприятия проходят каждый месяц во всех муниципалитетах Тюменской области.

Для участия подростку, достигшему 14 лет, необходимо зарегистрироваться на сайте; подать заявку; ожидать сообщения с подробностями от представителей выбранного регионального филиала.

| Фото: региональное отделение "Движения первых" | Фото: региональное отделение "Движения первых"

В проекте "Мы — граждане России" принимают участие Герои России, выдающиеся деятели искусства, спорта и других сфер.