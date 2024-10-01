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Водителей и кондукторов тюменских автобусов научили оказывать первую помощь

Общество, 11:38 17 октября 2024

Штаб общественной поддержки в Тюменской области | Фото: Штаб общественной поддержки в Тюменской области

Сотрудники общественного транспорта Тюмени освоили навыки оказания первой медицинской помощи на случай ДТП. Им показали, как действовать при остановке сердца, кровотечении или потере сознания пострадавшего до приезда скорой помощи.

Мастер-класс состоялся на площадке Штаба общественной поддержки в Тюменской области. Организаторами выступили специалисты проекта "Интерактивная Первая Помощь". Вместе с водителями и кондукторами они пошагово разобрали наполнение стандартной автомобильной аптечки и как им пользоваться в в экстренных случаях, сообщает команда Штаба.

Участники отнеслись к занятию с большой серьезностью. "Водителей обучают, как вести себя в экстренных ситуациях, но теоретических знаний часто бывает недостаточно. Такие уроки помогают наглядно увидеть, как действовать, чтобы спасти человека. Думаю, нужно привлекать к обучению как можно больше сотрудников общественного транспорта", – поделился мнением водитель автобуса Евгений Павлов.

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# медицинская помощь , первая помощь , Штаб общественной поддержки

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