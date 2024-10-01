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Более 18 тысяч тюменцев охватили профилактическими рейдами сотрудники МЧС

Общество, 16:58 17 октября 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Более 500 профилактических мероприятий провели сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области в жилом секторе с сентября 2024 года, сообщает информационный центр регионального правительства.

Тюменцам напомнили о требованиях пожарной безопасности, правилах использования обогревательного оборудования, пользе дымовых извещателей. Всего в таких беседах приняли участие свыше 18 тыс. жителей региона.

Профилактические мероприятия продолжаются.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , профилактика пожаров

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