Более 18 тысяч тюменцев охватили профилактическими рейдами сотрудники МЧС
Общество, 16:58 17 октября 2024
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Более 500 профилактических мероприятий провели сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области в жилом секторе с сентября 2024 года, сообщает информационный центр регионального правительства.
Тюменцам напомнили о требованиях пожарной безопасности, правилах использования обогревательного оборудования, пользе дымовых извещателей. Всего в таких беседах приняли участие свыше 18 тыс. жителей региона.
Профилактические мероприятия продолжаются.