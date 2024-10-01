Работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником поздравил Максим Афанасьев

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

"Объекты улично-дорожной сети – это жизненно важные артерии города, от их надёжной работы зависит его "самочувствие": жизнеобеспечение, развитие, безопасность, комфорт и красота.

Об этом глава Тюмени Максим Афанасьев сказал, поздравляя с профессиональным праздником работников и ветеранов дорожного хозяйства города 20 октября.

Сегодня в нашем городе более 1 тыс. 601 автомобильной дороги протяжённостью 1 тыс. 163 км, 1 тыс. 096 км сетей наружного освещения, напомнил он.

"Меня как коренного жителя Тюмени радует, что новые дороги не только помогают нам перемещаться, но и формируют привлекательный облик привычных районов. Преобразилась улица Ленина и преобразится ещё больше, когда реконструкция завершится", - отметил глава города.