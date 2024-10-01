Энергетики повысили надежность электроснабжения в Тюменском районе

| Фото: скриншот с трансляции прямой линии | Фото: скриншот с трансляции прямой линии

Далее в сюжете Более 920 тысяч жителей Тюменской области записались к врачам через «Телемед-72»

Работа по повышению надежности электроснабжения населенных пунктов Тюменского района ведется системно и поэтапно. Благодаря уже завершенным мероприятия, массовых отключений электричества этой зимой не ожидается. Об этом сказал глава региона Александр Моор в ходе прямой линии 22 октября.

Прошлогодние морозы заставили энергетиков перестроить инфраструктуру. О качественных изменениях системы во время эфира показали сюжет от корреспондентов. Так, например, Кулаковская подстанция, обеспечивающая энергией семь населенных пунктов, готова на 95 %. Установку мощного силового трансформатора заканчивают недалеко от Успенки.

"Все помним декабрь, январь прошедшей зимы, когда стояли сильные морозы. Действительно было очень много отключений на сетях электроснабжения, и в первую очередь в Тюменском районе, садоводческих обществах вокруг города. Тогда мы провели заседание штаба и выработали основные решения. Два наших крупнейших поставщика энергии — "Россети Тюмень" и СУЭНКО - разработали трехлетний план мероприятий по повышению надежности электроснабжения. Эти мероприятия сейчас реализуются", - сказал Александр Моор.

Он подчеркнул, что Тюменская агломерация стремительно застраивается, потребность в электроэнергии растет. Сетевое хозяйство прошлых лет не было рассчитано на такую мощность, но все необходимые работы ведутся, проблема поэтапно решается. Планы серьезные: большая часть часть мероприятий завершена в 2024 году или находится в стадии реализации. Все работы ведутся по графику, заверил глава региона.

"Не могу гарантировать, что отключений зимой точно не будет - это зависит от многих факторов. Но массовых отключений мы не ожидаем. Более того, на экстренный случай подготовлен запас дизельных генераторов - они будут поддерживать надежность сетей в холодное время", - отметил Александр Моор .

Отдельно он остановился на ситуации в поселке Перевалово - здесь вопрос стоял особо остро. Чтобы решить проблему, энергетики установили силовые трансформаторы, а каждому абоненту - индивидуальные умные счетчики, завершается прокладка кабеля. К 1 ноября во все дома электричество будет подано.

Инна Пахомова