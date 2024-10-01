Более 920 тысяч жителей Тюменской области записались к врачам через "Телемед-72"

| Фото: t.me/medinfo72 | Фото: t.me/medinfo72

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Более 920 тыс. жителей Тюменской области записались к врачам через приложение "Телемед-72" с начала года. Еще в системе оформили 10,4 тыс. вызовов медработников на дом, 15,4 тыс. получили телемедицинские консультации.

"Приложение развивается. Можно записать к врачу себя, ребенка, родственника или вызвать врача на дом, получить телемедицинские услуги. Также мы сделали обновление, и сейчас в приложении можно получить доступ к своим документам, если ранее получали услуги в стационаре", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии 22 октября.

Он добавил, что цифровизация отрасли идет активно как в регионе, так и в стране. Развивается функционал личного кабинета пациента на Госуслугах.

Оксана Корнеенкова