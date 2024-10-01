О планах по ремонту дорог рассказал губернатор Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Александр Моор поручил решить вопрос разворотной площадки в районе села Беркут

От с. Кулаково до СНТ "Подушкино" в районе ИЖС "Кипрея" в 2025 году запланирован ремонт дороги. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии 22 октября.

"В целом у нас разработана проектная документация на реконструкцию от Тюмени до Каменки с расширением до шести полос, - уточнил глава региона. - Это большой проект, к работам приступим после разработки документов планирования и формирования участков под размещение объектов".

Также Александр Моор рассказал, что в 2025-2026 годах пройдет ремонт разрушенных участков от дер. Понизовка до санатория "Ахманка". Расширение дороги Тюмень - Салаирка в ближайших планах не предусмотрено, но, по словам губернатора, будет осуществляться ремонт дороги.

Старотобольский тракт требует расширения от ул. Республики до границ Тюмени. На разработанную проектную документацию уже получено положительное решение.

"Было много вопросов по Старотоболькому тракту. Будем смотреть исходя из дополнительных доходов бюджета, там много предприятий и большой поток коммерческого транспорта. Район застраивается и поэтому он есть в наших планах", - уточнил он.

На пешеходный переход и остановку на федеральной трассе в с. Покровское уже разработана проектная документация. Губернатор напомнил, что этот вопрос уже поднимался на одной из прямых линий ранее. Он отметил, что уже идёт изъятие земельных участков, ожидается экспертиза, после чего начнётся строительство.

Николай Ступников