Александр Моор поручил решить вопрос разворотной площадки в районе села Беркут

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Оборудовать разворотную площадку, организовать работу надземного пешеходного перехода, устроить освещаемый тротуар для жителей села Беркут Ялуторовского района поручил губернатор Тюменской области Александр Моор заместителю Сергею Шустову во время прямой линии 22 октября. Селяне обратились к главе региона с проблемой, которая образовалась после расширения федеральной трассы. Они вынуждены ехать из Тюмени в Беркут через Ялуторовск.

"Надземный пешеходный переход там есть. Совместно с федеральными коллегами и с ГИБДД просчитываем варианты остановки, обсуждаем вариант разворотной площадки к деревне Черемушки с поворотом в село Беркут. Там можно обустроить площадку и автопавильон. Постараемся сделать все как можно быстрей", - заверил Сергей Шустов.

Уралуправтодор завершает ремонт участка федеральной трассы Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск с расширением до четырех полос. В результате за счет разделения встречных потоков существенно вырастет безопасность передвижения. Но при этом закроются левые повороты. Именно по этой причине автобус не может зайти в село Беркут.

Губернатор также указал Шустову провести исследование тротуара, важно, чтобы он был нормальный по ширине и с освещением.

"И посмотреть, если ехать через петли, а это удлиняет маршрут, отрегулировать стоимость, компенсировать затраты. Посмотрите все варианты, и мне предложите. И на перспективу нужно все это учитывать, делать таких разворотных петель больше", - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, всего более 1100 вопросов поступило в адрес главы региона от жителей. Прямая трансляция идет во всех аккаунтах Моора в соцсетях: во ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм-канале.

Также она доступна на телеканалах "Тюменское время", ОТР, "TVOЯ Тюмень", "Тобольское время", "Ишимское время".

Анжела Лебедева