Александр Моор: жители региона видят эффект от участия в голосовании за комфортную среду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Все больше жителей Тюменской области вовлекаются в процесс голосования выбора территорий для благоустройства. В 2024 году 138 тыс. человек проголосовали за объекты 2025 года.

Об этом сказал глава региона Александр Моор во время прямой линии 22 октября, рассматривая вопрос реализации нацпроекта "Комфортная городская среда".

"За последние годы благоустроены десятки территорий. Люди активно гуляют, это хороший повод для общения, укрепления здоровья. И для нас это хороший индикатор правильности работы", - заметил Александр Моор.

Новые общественные пространства в 2024 году получили жители Тобольска, Ишима, Тюмени. Один из последних примеров комфортной городской среды областного центра – сквер Згерского, его открыли в начале октября.

Как заметил губернатор, все муниципалитеты включены в процесс создания подобных проектов. В качестве примера привел проект благоустройства ул. Заводской в Заводоуковске. Его начнут реализовывать в 2025 году.

Анжела Лебедева