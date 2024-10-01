Частные вопросы жителей Тюменской области предметно решат по итогам прямой линии губернатора

| Фото: скриншот с трансляции прямой линии | Фото: скриншот с трансляции прямой линии

Частные вопросы городского планирования и устранения локальных проблем традиционно входят в программу общения губернатора Тюменской области Александра Моора с жителями региона во время прямой линии.

Так, горожане из мкрн Ново-Патрушева попросили решить вопрос с забором на ул. Павла Шарова, 1, к. 1. По их словам, ограждение перекрывает доступ к единственному в районе корту и ближайшему выезду из ЖК. В прямом эфире Александр Моор поручил главе Тюмени Максиму Афанасьеву провести встречу с заявителями и отрегулировать вопрос с собственником земельного участка.

Жительница с. Киево Ялуторовского района обратила внимание на проблему отвода грунтовых вод - она появилась после реконструкции федеральной трассы.

"Я уже дал соответствующее поручение. Специалисты Уралуправтодора и наши дорожники выехали на место. Они посмотрят, что стало причиной, и предложат оптимальное решение", - заверил глава региона.

Напомним, всего на прямую линию поступило более 1 тыс. 100 вопросов. Трансляция идет во всех аккаунтах Александра Моора в соцсетях: во ВКонтакте, Одноклассниках и в Телеграм-канале. Также она доступна на телеканалах "Тюменское время", ОТР, "TVOЯ Тюмень", "Тобольское время", "Ишимское время".

Юлия Божок