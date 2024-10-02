Сквер Леонида Згерского открыли в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Сквер Леонида Згерского открыли в Тюмени по ул. Республики 2 октября. Общественное пространство, названное в честь первого директора Тюменской филармонии и почетного гражданина города, выполнено в музыкальной тематике.

"Леонид Згерский — это легенда нашего города, он не просто почетный гражданин, а человек, который создал уникальные проекты: фестивали, концерты, музыкальные коллективы, которые прославляют его задумки до сегодняшнего дня. Здесь жители и гости могут узнать о достижениях нашего знаменитого земляка", — рассказал на открытии сквера глава Тюмени Максим Афанасьев.

Он отметил, что это пространство благоустроено в рамках проекта "Комфортная городская среда". Управами в 2024 году обустраиваются семь территорий, первым открыт сквер Згерского.

"Сегодня мы открываем первую очередь сквера, на следующий год приступим к проектированию и, возможно, благоустройству второго этапа. Буквально на днях у нас решился вопрос с оформлением прав на земельный участок, и это будет полноценное комплексное тематическое общественное пространство", — поделился Максим Афанасьев.

В мае 2021 года, когда отмечалось 100-летие со дня рождения Леонида Згерского, было предложено присвоить его имя скверу, расположенному рядом с филармонией. В 2023 году тюменцы выбрали эту территорию для благоустройства, а затем проголосовали за одну из двух предложенных концепций. Она предусматривала обустройство сцены для проведения концертов.

В день открытия общественного пространства со сцены прозвучали произведения Шостаковича и Баха в исполнении артистов Тюменского филармонического оркестра, а также песня Юрия Гуляева на стихи Роберта Рождественского "Желаю вам". К слову, фрагмент известной композиции нанесен на стену в виде спектограммы, которая позволяет прослушать произведение в записи при помощи мобильного приложения. Масштабный мурал "Музыка" выполнил художник Ян Посадский в рамках фестиваля "Морфология улиц".

Также в центре сквера установлен арт-объект, который имитирует музыкальный инструмент — оркестровые колокола. Рама, на которой подвешены металлические трубы, выполнена в условной форме виолончели. Это инструмент, на котором играл в начале своего творческого пути Леонид Згерский.

"Я уверена, что этот прекрасный сквер внесет свой огромный вклад в формирование культурного кода наших ребят, тех, кто сегодня взрослеет и кому так важно передать культуру, искусство, те традиции, которые мы сохранили. Имя великого мастера и труженика Леонида Мечиславовича – это страница и веха развития культуры в нашей отрасли, пример человека, любящего свое дело", — отметила заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

Влада Нерадовская