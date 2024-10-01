19 млрд рублей из бюджета Тюменской области направлено на поддержку многодетных семей

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

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31 млрд рублей выделено из бюджета Тюменской области на меры поддержки населению в 2024 году. Из них 17 млрд рублей – многодетным семьям.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии 22 октября. По его словам, в дополнение к федеральным мерам поддержки действует еще 17 региональных.

"Наш бюджет социально ориентирован. Мы всегда при формировании мер социальной поддержки придерживаемся принципа адресности и нуждаемости. Считаю, что правильно помогать тем, кому это необходимо в первую очередь. Понимаю, что деньги лишними ни в одной семье не будут, но мы должны поддержать те многодетные семьи, где небольшой достаток. Поэтому действительно при получении меры социальной поддержки мы анализируем, в том числе и имущество. Такая система наиболее справедливая", - добавил он.

Глава региона отметил, что сейчас более 60 % многодетных семей в Тюменской области получают региональные меры поддержки.

Напомним, что более 1 тыс. 600 вопросов поступило Александру Моору за время прямой линии. Вопросы, на которые не были даны ответы, возьмут в работу профильные ведомства.

Виктория Макарова