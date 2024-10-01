В новом крытом корте по ул. Народной в Тюмени откроют секции по следж-хоккею и керлингу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Секции по следж-хоккею и керлингу с горожан с ОВЗ появятся в крытом ледовом корте по ул. Народной в Тюмени. Объект откроют в ноябре 2024 году.

"В нем будет организована секция для занятий следж-хоккеем и керлинга для людей с ОВЗ. И там отдельно будут заниматься участники СВО, которые получили инвалидность. Мы закупили специальное оборудование", - рассказал во время прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор 22 октября.

Площадь катка составит 4 тыс. кв. метров. Пропускная способность - 200 человек. Предусмотрен прокат коньков для массовых катаний. Подрядная организация на данный момент ведет пуско-наладочные работы. Строители наносят акустическое покрытие для шумоизоляции. Вскоре начнется заливка льда.

Крытый ледовый каток – это не только арена для хоккеистов, конькобежцев, фигуристов. На его территории установили баскетбольную площадку со зрительскими трибунами, уличные тренажеры.

Еще один каток разместят на ул. Судоремонтной в районе Мыса Тюмени, его фундамент готов на 90 %. В ближайшее время начнется монтаж конструкций. Площадь нового спортивного объекта составит 5600 кв. метров. Его планируют открыть осенью 2025 г.

Напомним, всего 1 тыс. 600 вопросов поступили от жителей региона на прямую линию губернатора. В течение двух часов 18 минут Александр Моор успел ответить на определенную часть, остальные взяты в работу.

Анжела Лебедева