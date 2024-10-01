Александр Моор ответил на вопрос о предоставлении жилья врачам в селах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жилье врачам и медработникам предоставляют в первую очередь в тех населенных пунктах Тюменской области, где есть вакансии. Об этом в ходе прямой линии рассказал глава региона Александр Моор, отвечая на вопрос зрительницы.

Женщина поинтересовалась, когда врачам, работающим в сельской местности, будут давать жилье. По ее словам, площади получают только специалисты из Ярковского района.

"Хотелось бы понимать конкретную ситуацию. В целом, мы заинтересованы в том, чтобы в наши муниципалитеты ехали работать врачи, средний медицинский персонал, фельдшеры. Безусловно, главным фактором для принятия решения поехать является не только заработная плата, но и возможность получения жилья", — сказал губернатор.

В Ярковском районе есть 24 служебных муниципальных помещения, в которых проживают 15 врачей и 9 средних медицинских работников. Помимо этого, там два региональных служебных помещения. Они тоже предоставлены медработникам.

Александр Моор добавил, что в муниципалитетах медицинским работникам предоставляют различные льготы по оплате коммунальных услуг, в ряде случаев компенсируют найм жилья.

Инна Пахомова