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Отделения Почты России в Луговом и Новотарманском работают во временном режиме

Общество, 20:18 22 октября 2024

Почта России | Фото: Почта России

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Жители двух населенных пунктов Тюменского района - Лугового и Новотарманского - обратились на прямую линию губернатора с вопросом о работе почтовых отделений. В частности, Василия Болотникова и Надежду Надеину интересовало, когда почта начнет принимать посетителей в привычном формате.

Александр Моор пояснил, что причиной стал кадровый дефицит. Для выдачи пенсии и выполнения других функций почтового отделения приезжают сотрудники из города. В целом Почта востребована в сельской местности, и в полном объеме отделения начнут функционировать, как только вакантные места будут закрыты.

"Почта ведет подбор сотрудников, мы заключили с компанией соглашение по предоставлению региональных льгот по транспортному налогу и налогу на имущество. Почта в свою очередь взяла на себя обязательства по проведению ремонта в своих отделениях", - отметил глава региона.

Желающим трудоустроиться на постоянную ставку Александр Моор посоветовал обратиться в сельские администрации или Центр занятости.

Инна Кондрашкина

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# Александр Моор , прямая линия

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