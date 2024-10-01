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Александр Моор: все поступившие на прямой эфир вопросы взяты в работу

Общество, 20:09 22 октября 2024

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

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Более 1 тыс. 600 вопросов поступило губернатору Тюменской области Александру Моору за время прямой линии 22 октября. Все те, на которые не были даны ответы, возьмут в работу, сказал глава региона, подводя итоги общения с жителями.

"Ответил на самые злободневные вопросы. Подробно рассказал о наших планах по строительству школ, детских садов, дорог, поликлиник и ФАПов, объектов спорта. Были вопросы от родственников военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Напомнил о существующих и новых мерах поддержки. По итогам эфира дал несколько поручений своим заместителям и главам Тюмени и Тюменского района. О результатах обязательно расскажу вам позже", - подчеркнул губернатор в своем Telegram-канале.

Александр Моор поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке прямой линии, кто принимал вопросы и отрабатывал их, обеспечивал техническое сопровождение. Также он выразил слова благодарности жителям Тюменской области за вопросы и комментарии.

Отметим, трансляция прямой линии длилась 2 часа 18 минут. Это на 33 минуты больше, чем в 2023 году. В ходе трансляции в прямой эфир вышли заместитель губернатора Сергей Шустов, глава Тюмени Максим Афанасьев, они уточнили детали по вопросам, которые задали жители.

Инна Пахомова

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# Александр Моор , вопросы , прямая линия

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