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Строительство межвузовского кампуса не затронет парк Гагарина, заверил Александр Моор

Губернатор, 20:04 22 октября 2024

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Строительство межвузовского кампуса не затронет парк Гагарина, жители могут не беспокоится, заверил горожан губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии 22 октября.

"Подготовка земельного участка для кампуса завершается, далее начнется берегоукрепление. Высокий участок уже передали концессионеру для строительства гостиницы для студентов и ученых. До конца года экспертиза будет получена и начнется ее строительство", - рассказал глава региона.

t-l.ru

Для Тюменской области это самый масштабный проект по объему инвестиций и эффекту развития науки, образования. Общая площадь кампуса составит 167 тыс. кв. метров. Основные десять объектов начнут возводить поэтапно, по мере получения документов, экспертиз, с 2025 года.

Ввод в эксплуатацию запланирован в 2028 году.

"В кампусе будет пять тысяч мест для комфортного размещения студентов, большой спортблок, технопарк, выставочный комплекс. Все объекты связаны теплыми переходами. Для нас это нетривиальная задача даже с точки зрения строительства", - отметил Александр Моор.

Проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Анжела Лебедева

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# Александр Моор , прямая линия , Тюменский кампус

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