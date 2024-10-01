Более 1 млрд рублей направила Тюменская область на закупки оборудования для зоны СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Оборудование и инвентарь на общую сумму 1 млрд рублей закупила и направила в зону СВО Тюменская область в 2024 году. Данные озвучил губернатор региона Александр Моор в ходе прямой линии 22 октября.

"Помогаем нашим землякам на основании их запросов. Безусловно, основное обеспечение осуществляет Минобороны России, мы отправляем какие-то дополнительные вещи, специальное оборудование, учитывая специализацию подразделений", - добавил он.

Напомним, что ранее глава региона отмечал, что в начале специальной военной операции чаще всего тюменским бойцам требовалось дополнительное обмундирование и средства для обустройства быта. Сейчас идет запрос на дроны, средства радиоэлектронной борьбы, спецоборудование для саперов, автомобили высокой проходимости.

С 17 октября для тех, кто идет по контракту на службу в зону СВО, почти в три раза увеличен размер региональной единовременной выплаты. Сейчас она составляет 1 млн 600 тыс. рублей. В регионе действует 37 мер социальной поддержки бойцов и их семей. Все они представлены на Госуслугах.

Виктория Макарова