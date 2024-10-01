  • 23 октября 202423.10.2024среда
  • USD96,5918
    EUR104,8660
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер южный

Более 1 млрд рублей направила Тюменская область на закупки оборудования для зоны СВО

Общество, 19:55 22 октября 2024

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Строительство межвузовского кампуса не затронет парк Гагарина, заверил Александр Моор

Оборудование и инвентарь на общую сумму 1 млрд рублей закупила и направила в зону СВО Тюменская область в 2024 году. Данные озвучил губернатор региона Александр Моор в ходе прямой линии 22 октября.

"Помогаем нашим землякам на основании их запросов. Безусловно, основное обеспечение осуществляет Минобороны России, мы отправляем какие-то дополнительные вещи, специальное оборудование, учитывая специализацию подразделений", - добавил он.

Напомним, что ранее глава региона отмечал, что в начале специальной военной операции чаще всего тюменским бойцам требовалось дополнительное обмундирование и средства для обустройства быта. Сейчас идет запрос на дроны, средства радиоэлектронной борьбы, спецоборудование для саперов, автомобили высокой проходимости.

С 17 октября для тех, кто идет по контракту на службу в зону СВО, почти в три раза увеличен размер региональной единовременной выплаты. Сейчас она составляет 1 млн 600 тыс. рублей. В регионе действует 37 мер социальной поддержки бойцов и их семей. Все они представлены на Госуслугах.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , СВО

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:34 22.10.2024Тюменка претендует на победу в шоу "Ну-ка, все вместе!" и приз в пять миллионов рублей
21:59 22.10.2024Александр Моор ответил на вопрос о предоставлении жилья врачам в селах Тюменской области
21:46 22.10.2024Студенты ТюмГУ получили именную стипендию Почетного консула Республики Казахстан
20:42 22.10.2024Строительство дорог продолжается в районе Московского и Червишевского трактов