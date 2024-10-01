В Ишимском районе продолжают восстанавливать дороги после паводка

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

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Дорогу по маршруту с. Плешково - д. Большой остров в Ишимском районе продолжают реконструировать после весеннего паводка. Три участка из четырех восстановили. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии 22 октября.

"Недавно я был в том районе, дорога очень сильно пострадала. Никогда бы не подумал, что вода может вымыть на дороге кратер в десять метров глубиной. Там огромная воронка. Вокруг нее мы сделали временный объезд, засыпали щебнем. Для восстановления самого участка необходимо время. 22 октября открыли движение там, в том числе для школьного автобуса. С 1 ноября ездить по ней сможет и рейсовый транспорт", - отметил Александр Моор.

Глава региона добавил, что в области провели анализ всех участков дорог, мостов, подъездов, которые пострадали весной в разной степени, выделили наиболее приоритетные отрезки. На их ремонт муниципалитетам выделили более 500 млн рублей. Основные работы завершили. Однако, чтобы устранить ущерб по всем дорогам, необходимо еще около 3 млрд рублей.

Юлия Божок