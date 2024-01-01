Александр Моор: тюменские бойцы нуждаются в дронах и автомобилях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В начале специальной военной операции чаще всего тюменским бойцам требовалось дополнительное обмундирование, средства для бытового обустройства - печи, свечи, инструменты. Сейчас есть запрос на дроны, средства радиоэлектронной борьбы, спецоборудования для саперов, автомобили.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, которая состоялась в региональном центре "Новое поколение" 31 января.

Также он рассказал о том, с какими запросами обращаются тюменские бойцы, вернувшиеся со спецоперации.

"В первую очередь это оформление ветеранских документов. Много запросов индивидуальных, потому что приходят в основном с ранениями. Это вопросы медицинской, социальной реабилитации, где-то нужна профессиональная переподготовка, потому что из-за травмы они не могут заниматься тем, что делали раньше", - добавил глава региона.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор напомнил, что помощь военным оказывают филиалы фонда "Защитники Отечества".

"Сегодня вся эта работа хорошо выстроена, систематизирована. В фонде работают социальные координаторы. Хочу сказать, что был серьезный отбор на эти должности. Когда первый раз провели курс подготовки, то почти 30 человек отказались, поняли, какая здесь нужна ответственность. Мы потом набрали новых людей. Это мотивированные тюменцы, многие из них так или иначе связаны с СВО. И эти люди работают не по должностным инструкциям, а с душой", - уверен губернатор.

В 2024 году в Тюменской области продолжат действовать все меры поддержки участников спецоперации и их семей. В прошлом году регион направил на поддержку бойцов 1 млрд рублей. Поддержать тюменских военнослужащих дополнительным оборудованием и обмундированием может каждый, поучаствовав в акции "100 миллионов для Победы". Подробности — здесь.

Виктория Макарова