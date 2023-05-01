Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открыли в Тюмени 31 мая. Официально он начнет работу 1 июня.

На открытии побывал губернатор Тюменской области Александр Моор. "Задача была непростой. За короткий срок нужно было подобрать подходящее по всем критериям помещение. Мы нашли. Здесь три этажа. Верхние дооборудуют. То, что уже есть сейчас, позволяет начать фонду работать", – сказал он.

Глава региона подчеркнул, что важной задачей фонда является персональное адресное сопровождение каждого ветерана, участника специальной военной операции и каждой семьи воина.

"Основную задачу будут выполнять здесь социальные координаторы. Это специально подобранные и обученные люди. Социальный координатор будет закреплен за каждой семьей", – добавил он.

Фонд помимо своих задач будет координировать и деятельность федеральных и региональных органов власти.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На церемонии открытия также присутствовал Герой России, участник специальной военной операции Рустам Сайфуллин. Он сказал, что военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, должны быть уверены, что их семьям помогут. Помощь, которую готовы оказать в фонде, беспрецедентна. "Без тыла нет фронта. Без согласованных действий фронта и тыла нет побед. Мы все находимся за спинами ребят, которые рискуя своей жизнью, защищают нас находясь на фронте. Этот фонд – это очередная возможность решить проблему. Уверен на сто процентов, что здесь будут оказывать помощь всем без исключения – и городским жителям, и тем, кто проживает на отдаленных территориях", – отметил он.

Фонд будет работать в тесной связке с государственными органами власти, общественными организациями, волонтерами и неравнодушными жителями региона, подтвердила руководитель филиала государственного фонда Тюменской области Динара Поштаренко.

"Надеюсь, что он станет точкой притяжения для наших ветеранов и семей погибших ребят, где не только мы окажем поддержку и помощь, но и они поддержат друг друга. Обученные социальные координаторы начинают работу по всей Тюменской области. Перед ними стоит задача – выявление ветеранов и членов семей погибших, их проблемных вопросов, организация мероприятий пл обеспечению их всем необходимым, оказание юридической помощи, содействие в получении статуса ветерана боевых действий. Сюда же входит социальная адаптация, профессиональное переобучение, повышение квалификации и трудоустройство, вовлечение ветеранов в общественные проекты", – поделилась она.

Участники специальной военной операции и члены их семей могут решить все вопросы в режиме "одного окна". Сегодня здесь работают 15 координаторов, по всей области – их 23. Поиск таких сотрудников не прекращается. Некоторые сейчас проходят тестирование и обучение, после они включатся в работу.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На втором этаже будут располагаться комнаты, связанные с реабилитацией ветеранов, получивших инвалидность. Третий этаж отдадут под помещение для досуга с библиотекой, гостиной для общения. Здесь же будут открыты комнаты психологической разгрузки и групповых программ для занятий с психологом.

Филиал фонда в Тюменской области расположен по адресу: пер. Приисковый, 12. Часы работы: с понедельника по пятницу – с 9 до 18 часов. Окна работают без обеда. Выходные: суббота и воскресенье. Динара Поштаренко подчеркнула, что работа социального координатора, закрепленного за семьями, круглосуточна. Этот специалист всегда будет на связи.

Напомним, 3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". 30 и 31 мая филиалы открывают во всех субъектах Российской Федерации. Они начнут свою работу 1 июня.

Александра Чайкина