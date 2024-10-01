В Тюменской области открыли 14 фельдшерско-акушерских пунктов с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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14 фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Тюменской области с начала года. Всего планируют по итогу года сдать 19 таких зданий. Также пациентов уже принимают специалисты в новой врачебной амбулатории. Еще в 13 объектах медицины идет капитальный ремонт.

Такие данные привел губернатор Александр Моор, отвечая на вопрос жителей региона о модернизации первичного звена здравоохранения во время прямой линии 22 октября.

"Также в 2024 году в рамках программы мы приобрели 17 автомобилей санитарного транспорта и 101 единицу медицинского оборудования. В том числе 7 единиц, как говорят медики, "тяжелого" - 2 флюорографа, 3 маммографа, 2 аппарата ультразвуковой диагностики. В планах на 2025 год – купить 130 единиц медицинского оборудования и 34 медавтомобиля", - уточнил глава региона.

В 2025 году в области станет на два современных объекта больше. Введут в эксплуатацию строящийся филиал поликлиники в п. Богандинском и стационарное отделение психиатрической больницы в п. Винзили. А в через два года в Ишиме - большую поликлинику.

Оксана Корнеенкова