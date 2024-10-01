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Более 180 тысяч записей внесено в Книгу памяти Тюменской области

Общество, 12:10 23 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 180 тыс. записей сделано в электронной Книге памяти Тюменской области. Добавить туда сведения о родственниках, воевавших или работавших в тылу в годы Великой Отечественно войны, призвал жителей глава региона Александр Моор в ходе прямой линии 22 октября.

"Вопрос сохранения нашей исторической памяти сегодня очень актуален. Ведется Книга памяти Тюменской области, можно зайти и оставить историю, фотоматериал о своем родственнике. Дальше вся эта информация будет объединяться в одну книгу российскую", — отметил губернатор.

Он также напомнил, что в 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Влада Нерадовская

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# Великая Отечественная война

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