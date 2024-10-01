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В Тобольске в "Менделеевской смене" участвуют более 1200 учеников

Общество, 12:21 23 октября 2024

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Более 1 тыс. 200 учеников из 13 школ участвуют в проекте "Менделеевская смена". Его реализуют в 30 городах страны. Амбассадоры СИБУРа ведут необычные уроки химии более чем в 600 классах России, сообщает ООО "ЗапСибНефтехим".

Основная цель образовательной программы — влюбить детей в химию и рассказать о карьерных перспективах в нефтехимии и возможностях, которые открывает работа в этой отрасли. Уроки идут для школьников 7–8 классов.

На занятиях учителя применяют нейросеть, разработанную СИБУРом на базе одной из языковых моделей. Вместе с великим ученым ребята погружаются в мир полимеров и проводят химический эксперимент, разработанный основателем международного научно-популярного проекта Sciencely.

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Проект "Менделеевская смена" является частью последовательной работы СИБУРа по поддержке образования и профессиональной ориентации молодежи. По данным Рособрнадзора, в 2024 году каждый седьмой школьник сдавал ЕГЭ по химии.

Компания - лидер отечественной нефтегазохимической отрасли предоставляет широкие возможности для карьерного развития выпускников вузов и ссузов, ежегодно привлекая на работу около 1 тыс. 500 молодых специалистов химического и инженерного профиля.

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# Дмитрий Менделеев , ЗапСибНефтехим , СИБУР

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