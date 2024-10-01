Юные тюменские вокалисты выступят на сцене Кремлёвского дворца

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 тюменских вокалистов прошли отбор в Детский хор России. В конце декабря они выступят в Кремлевском дворце на концерте, посвящённом закрытию Года семьи.

Как сообщает департамент культуры Тюменской области, Детский хор России был создан в 2013 году и состоит из тысячи вокалистов со всех уголков страны.

Отбор проходит ежегодно в каждом регионе. Жюри оценивают вокальные данные и умение читать ноты.