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Юные тюменские вокалисты выступят на сцене Кремлёвского дворца

Общество, 18:07 24 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 тюменских вокалистов прошли отбор в Детский хор России. В конце декабря они выступят в Кремлевском дворце на концерте, посвящённом закрытию Года семьи.

Как сообщает департамент культуры Тюменской области, Детский хор России был создан в 2013 году и состоит из тысячи вокалистов со всех уголков страны.

Отбор проходит ежегодно в каждом регионе. Жюри оценивают вокальные данные и умение читать ноты.

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# вокалисты , детский хор , концерт

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