Юные тюменские вокалисты выступят на сцене Кремлёвского дворца
Общество, 18:07 24 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
10 тюменских вокалистов прошли отбор в Детский хор России. В конце декабря они выступят в Кремлевском дворце на концерте, посвящённом закрытию Года семьи.
Как сообщает департамент культуры Тюменской области, Детский хор России был создан в 2013 году и состоит из тысячи вокалистов со всех уголков страны.
Отбор проходит ежегодно в каждом регионе. Жюри оценивают вокальные данные и умение читать ноты.