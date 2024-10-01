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Автомобили с иностранными номерами вносят в базы данных Тюменской Госавтоинспекции

Общество, 19:01 28 октября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Около 10 иностранных автомобилей наряд специализированного взвода ДПС внес в базу данных на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск 28 октября.

Сотрудники Госавтоинспекции вносят в служебные базы данные собственников автомобилей, двигающихся по региону на автомобилях с номерными знаками иностранных государств.

Это делается для того, чтобы "письма счастья" за нарушения ПДД, выявленные камерами, доходили до адресатов и они оплачивали штрафы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В 2024 году автоинспекторы внесли в базы почти 5 тыс. автомобилей с иностраннымм госномерами.

Более 4 тыс. 400 нарушений ПДД водителями иностранных автомобилей выявлено в 2024 году, но не все адресаты пока известны.

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